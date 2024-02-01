محافظ مطروح يفتتح أول شبكة صرف صحي في مدينة سيوة بمطروح (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محطة الرافع الرئيسية رقم 2 لمشروع الصرف الصحي بسيوة، والذي بافتتاحها يبدأ تشغيل أول شبكة صرف صحي بسيوة وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس أحمد نصر مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والمهندسة معالي أحمد سلامة مدير أعمال تنفيذ المحطة وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.

مشروع الصرف الصحي المتكامل

وأوضح المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات أن محطة الرفع الرئيسية رقم 2 سيوة تعتبر محطة الرفع الرئيسيه رقم 2 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة الذي يتكون من عدد 16 محطة، ورفع محطة معالجة ثانية بطاقة 18 ألف م٢ / يوم، بشبكات انحدار بطول 100 كيلومتر، حيث تخدم شبكات محطة الرفع نحو 40% من المدينة منها منطقه السوق ومنطقة أبو الليف ومنطقة السلام وتستقبل صرف محطات الرفع الفرعية رقم 3 بمنطقة سيدي رحيم ومحطة رقم 4 منطقة أغورمي ومحطة رقم 10 بمنطقة الكيلو 3 ومحطة رقم 11 بمنطقة الطبو، ومحطة رقم 16 منطقة أبو بكر الصديق، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة 85 مليون جنيه.

مكونات المحطة

وأضاف أن المحطة تتكون من عنبر التشغيل وبيارة تجميع بسعة 240م وتحتوى على عدد 4 وحدات رفع تصرف 74 لتر/ثانية وكذلك مبنى المولدات ويحتوي على عدد وحدة توليد كهرباء قدرة 250 كيلووات وعدد 2 خزان وقود سعة 13000 لتر بالإضافة إلى مبانى المخزن، والمحولات،المطرقة المائية مبنى منظومة الدفاع المدني وإنذارالحريق، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 27 كيلومتر وخط طرد من البولي إثيلين عالي الكثافة قطر 500 مم وطول 5174 مترا طوليا لنقل المياه من المحطة إلى المدخل والمصافي بمحطة المعالجة.

هذا وقد هنأ محافظ مطروح أهالي واحة سيوة بهذا الإفتتاح الهام وبدء تشغيل أول شبكة صرف صحي بالواحة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بسيوة ومد كافة الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين من أهالي الواحة.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح