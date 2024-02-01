الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل التعليم

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة عامة ٧٩.٣%.

- إجمالي الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية

بلغ عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول ١١٤٦٢ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالبًا بنسبة ٧٩.٣%.

- الإدارات التعليمية

وبلغت نسبة النجاح بالإدارات التعليمية كالتالي: بإدارة العلمين ٨٤،٢%، وإدارة البنجر ٨٣،٤%، وإدارة سيوة ٨١،٩%، وإدارة النجيلة ٨٠،٦%، وإدارة مطروح ٧٩،٩%، وإدارة الحمام ٧٩،٧%، وإدارة الضبعة ٧٤،٤%، وإدارة السلوم ٧٣،١%، وإدارة براني ٧٢،٣%.

- المنازل والصم والبكم

بلغت نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل ٧٠.٤%، بعدد ٨١ طالبًا من إجمالي ١٤٦ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية ٦٧%.

محافظ مطروح نتيجة الفصل الدراسي الأول مطروح الاسم ورقم الجلوس ,الشهادة الاعدادية

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