محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة عامة ٧٩.٣%.

- إجمالي الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية

بلغ عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول ١١٤٦٢ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالبًا بنسبة ٧٩.٣%.

- الإدارات التعليمية

وبلغت نسبة النجاح بالإدارات التعليمية كالتالي: بإدارة العلمين ٨٤،٢%، وإدارة البنجر ٨٣،٤%، وإدارة سيوة ٨١،٩%، وإدارة النجيلة ٨٠،٦%، وإدارة مطروح ٧٩،٩%، وإدارة الحمام ٧٩،٧%، وإدارة الضبعة ٧٤،٤%، وإدارة السلوم ٧٣،١%، وإدارة براني ٧٢،٣%.

- المنازل والصم والبكم

بلغت نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل ٧٠.٤%، بعدد ٨١ طالبًا من إجمالي ١٤٦ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية ٦٧%.