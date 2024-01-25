الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وبرفقته جمال قنديل، مدير عام التعليم العام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات؛ للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.

ارتفاع نسب النجاح

وشدد مدير المديرية، على جميع المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم وأنه لا داعي للسرعة في أداء العمل المكلفين به من أجل صالح الطلاب كذلك أعطى للمصححين تعليمات واضحة وصريحة بالالتزام بنموذج الإجابة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، مشيرًا إلى أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في كل المواد الدراسية كذلك ارتفاع مجاميع الطلاب، مضيفًا أن أعمال التصحيح تسير وسط أجواء هادئة ومستقرة.

لجنة النظام والمراقبة

وفي ذات السياق، تابع وكيل تعليم مطروح سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موجهًا أعضائها بضرورة الجدية في العمل والسرعة والدقة في الاداء والمصداقية والأمانة المهنية أثناء أداء عملهم من أجل صالح الطلاب.

أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية

وفي ختام جولته أكد وكيل تعليم مطروح، أن المديرية لن تدخر جهدًا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به على أكمل وجه.  

وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح
وكيل تعليم مطروح أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الشهادة الاعدادية مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات مطروح

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