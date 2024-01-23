الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تعليم مطروح يناقش إجراءات إنشاء منصات تعليمية إلكترونية لدعم الطلاب

عمرو شحاتة، وكيل
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عدة اجتماعات مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وذلك بديوان تعليم مطروح بحضور مسئولي التطوير التكنولوجي وبعض معلمي المرحلة الثانوية. 

_ منصة تعليمية

وناقش وكيل تعليم مطروح خلال تلك الاجتماعات الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء منصة تعليمية لخدمة الطلاب تشمل شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية كذلك إنشاء منصة إمتحانات إلكترونية لكافة المواد الدراسية بدون استخدام الانترنت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال بنك أسئلة شامل يعده صفوة من المعلمين، بالإضافة إلى تدشين أبليكشن (استمارة إلكترونية) لمتابعة عمل الموجهين والمتابعين في سبيل انضباط العملية التعليمية والإدارية بكافة المؤسسات التربوية بأرجاء المحافظة. 

_ تطوير العملية التعليمية

وأكد شحاته أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة تعليم مطروح لمواصلة تطوير العملية التعليمية ومواكبة النهضة التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة منها نحو الارتقاء بمخرجات التعلم لدى طلاب المحافظة وذلك خلال العام الدراسى الجديد في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وكيل تعليم مطروح منصة تعليمية الإعدادية والثانوية مطروح خدمة الطلاب

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