وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقتي الرائد المثالي العام والوعي القومي

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتيجة مسابقة الرائد المثالي العام للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تم تنظيمها في إطار تنافسي متميز من خلال الموضوع المحوري لهذا العام (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي) وذلك بإشراف عام هدى إبراهيم، مدير عام الشؤون التنفيذية، وإشراف لطيفة طرمان، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد فيصل، الموجه الأول وموجهي المادة.

الرائد المثالي

وأوضح شحاتة، أن أحمد فاروق محمد، المعلم الأول بمدرسة "خالد بن الوليد الابتدائية"، التابعة لإدارة الحمام التعليمية، حصل على الرائد المثالي العام على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية، كذلك نالت هدى إبراهيم محمد حسن، المعلمة الأولى بمدرسة "خديجة بنت خويلد ع بنات" بالحمام أيضًا المركز الأول على مستوى المدارس الإعدادية بالمحافظة.

واستمرارًا لتفوق أبناء الإدارة التعليمية بمدينة الحمام، حصل صقر محمد عبدالرحي،م المعلم الأول بمدرسة "الحمام الثانوية بنات" على الرائد المثالي العام على مستوى مطروح للمرحلة الثانوية.

مسابقة الوعي القومي

واعتمد كذلك وكيل الوزارة، نتيجة مسابقة الوعي القومي للمدارس الإعدادية والتي تم تنظيمها تحت شعار (دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم السامية للحفاظ علي الهوية)، حيث حققت الطالبتان إيمان أيمن مصطفى، ومريم علي محمود، بمدرسة "زاهر جلال ١ الإعدادية بنات" على المركز الأول على مستوى مطروح.

وهنَّأ مدير المديرية، المعلمين الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الرائد المثالي العام، وطالبتيِّ "زاهر جلال" المتفوقتين في مسابقة الوعي القومي، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وثمَّن وكيل تعليم مطروح، مجهودات الشؤون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، مشيدًا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية على مدار الفصل الدراسي الأول.

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