تعليم مطروح: انطلاق مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم وسط حضور طلابي حاشد وتركيز واضح لتحقيق أقصى استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس العمد والمشايخ.

المراجعة النهائية

وتابع إسماعيل جاتو وكيل المديرية، فعاليات المبادرة ناقلًا للطلاب تحيات وتقدير وكيل الوزارة، ومؤكدًا لهم حتمية السعي الجاد في اكتساب المعرفة لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات السبت المقبل الموافق ١٣ يناير الجاري، والتي يقدمها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز.

تقديم منتج تعليمي إيجابي

وأكد وكيل تعليم مطروح، في ختام تصريحاته، حرص قيادات المديرية والمعلمين على تقديم كل سبل الدعم للأسر والطلاب في المحافظة بتنفيذ تلك المراجعات بالمجان لجميع الطلاب، في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأضاف أن المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي لرفع المستوى التعليمي وتحقيق نتائج مميزة.

كما أوضح أن خطة تعليم مطروح مستمرة في سبيل تقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم يستفيد منه الطلاب، مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

جانب من مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية