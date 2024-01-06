4 محطات رفع.. تفاصيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة الضبعة

اهتمت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي، حيث تم إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكـامل طاقة 14 ألف م3 /يوم بمدينـة الضبعه التابعة لمحافظة مطروح.

مشروع الصرف الصحي المتكـامل

وقال المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن مشروع الصرف الصحي المتكـامل طاقة 14 ألف م3 /يوم بمدينـة الضبعه يتكون من 4 محطات رفع وهي محطة رفع رئيسية، محطة رفع فرعية بالضبعة الجديدة، محطة رفع رئيسية، محطة رفع فرعية بالضبعة القديمة.

وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور، أن تضم المحطة أيضا من شبكات انحدار بطول ١٦٠ كم تقريبًا و٤ خطوط طرد بطول ۳۰ كم. ط تقريبًا بالإضافة إلى الحل العاجل الدائم للوحدة المدمجة لمعالجة الصرف الصحى الخاص بالقرية البدوية بالضبعة الجديد طاقة ١٠٠٠ م3 / يوم.

وأكد على أن تلك المحطة هى إحدى المشروعات القومية التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكلفة ٦٠٠ مليون جنية وتم دخولها الخدمة فى 11 سبتمبر 2019.

كان قد أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، زيارة تفقدية لمجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة، لمتابعة سير العمل بالمحطات بحضور الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وعدد من المسؤولين والعاملين بالشركة.

وتفقد محافظ مطروح، المحطات الثلاثة التي يضمها المجمع وهم محطة تحلية رقم 1 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 2 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا.

واستمع المحافظ، إلى شرح من رئيس الشركة عن آلية عمل المحطات والتقنيات المستخدمة في عملية تحلية المياه، وكذلك عن خطط التوسعة والتطوير المستقبلية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.