الخميس 04 يناير 2024
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محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن أسماء المقبولين لطلبات التصالح في مخالفات البناء

رئيس مدينة مرسى مطروح
رئيس مدينة مرسى مطروح

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن قبول عدد من الطلبات المقدمة للتصالح علي مخالفات البناء، بعد مراجعة الملفات المقدمة لطلبات التصالح من خلال لجنة المشكلة بالمدينة، طبقًا لتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين.

مراجعة ملفات التصالح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه يجرى مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء دوريًا، وأسفرت عن أسماء المقبولين لسرعة سداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي تم قبلها لاستخراج نموذج 10، قبل أصدر اللائحة الجديدة لقانون التصالح وتقدم المواطنين له.

وأكد عبدالمجيد، أن الاستيفاءات لبعض الملاحظات بملفات التصالح على مخالفات البناء وكان أهمها، سند ملكية، اثبات تاريخ المخالفة، وتوفير خرائط مساحية، واحداثيات، وعدم دفع أقساط للتصالح، والتأخر في استيفياء رسومات هندسية، وإثبات تاريخ.

مراجعة ملفات التقنين

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن إدارة الأملاك بمجلس المدينة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة ملفات التقنين التي تقع فى نطاق مناطق عزبة الحاج علي وطريق السلوم وعلم الروم ومينا حشيش والكيلو 4 والكيلو و5 والكيلو 7 والكيلو 8 شرق المدينة، والإمام مالك، وتم الاعلان عن كشوفات في الصفحة الرسمية لاجراء معاينات للمتقدمين.

وأشار إلى أن تلك الملفات جرى عمل معاينات، وإعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها، ويتم نشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة عبر لوحة الاعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بالكشوفات المعلنة سرعة التوجة إلي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح لسداد المستحقات المطلوبة علي طلبات التصالح التي تم قبلها لاستخراج نموذج 10 قبل الاعلان عن التصالح الجديد باللائحة الجديدة.

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رئيس مدينة مرسي مطروح مخالفات البناء طلبات التصالح مطروح مراجعة الملفات

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