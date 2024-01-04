محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وبعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، وعدد من الوزراء والمحافظين الأقباط.

كما بعث ببرقية تهنئة للقمــص متى زكريا راعى كنائس مطروح مهنئنا جميع الإخوة الأقباط بمحافظة مطروح بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه أو سوء.