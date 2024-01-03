وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية المبتكرة

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال والذي تم تنظيمه بمسرح مجمع عادل الصفتي الابتدائي تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال.

جاء ذلك يحضور جمال قنديل مدير عام التعليم العام وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح ونعمة بسيوني الموجه العام وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية ولفيف من موجهات ومعلمات رياض الأطفال.

وسائل تعليمية مبتكرة

وتفقد وكيل تعليم مطروح أركان المعرض والذي اشتمل علي مجلات حائطية ومطويات ووسائل إبداعية مبسطة تناولت توعية الاطفال بعديد القضايا الحياتية وكذلك وسائل تعليمية مبتكرة ذات أفكار جديدة لتبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة.

تنمية المفاهيم الرياضية

وأوضح شحاته أن المعرض ضم كذلك وسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة وصقل المهارات الحياتية لديه في سبيل تنشئة جيل واع مستنير قادر علي تحمل المسئولية.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلي موجه عام رياض الأطفال المشرف العام علي المعرض ونادية حسن موجه أول إدارة مطروح وموجهات ومعلمات رياض الأطفال تقديرًا للإعداد الجيد والتنظيم المتميز للمعرض وعرفانا بالجهد المثمر والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول.

وفي سياق آخر كان قد تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية إجراءات الصيانة لبعض المركبات والسيارات التابعة للحملة الميكانيكية، والتي يقوم بها قسم السيارات بمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الصناعية بنين بحضور محمد الصباحي مدير المدرسة ومحمد القزعة رئيس القسم.

طلاب قسم السيارات

وتابع وكيل تعليم مطروح شرح رئيس القسم للأعطال التي تم كشفها بالمركبات والسيارات والتي تم إصلاحها على الفور بمشاركة طلاب قسم السيارات بالصفوف الفنية الثلاث.

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