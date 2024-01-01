الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم المدرسية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم

قام عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بجولة تفقدية لمقار مجموعات الدعم المدرسي للشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وصفوف نقل المرحلتين بفصول مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين في حي الشروق. والتي تضم صفوة معلمي المواد الدراسية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، والمساهمة في تحسين المستوى التعليمي والعلمي لأبنائنا الطلاب.

 

- مجموعات الدعم المدرسية

وأوضح وكيل تعليم مطروح، خلال تفقده، أن انتظام مجموعات الدعم المدرسية يتم تنفيذه وفق رؤية وزارة التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية لتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلاب، بعيدًا عن التواجد بالسناتر غير المرخصة. كما يهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتقليل التأثير السلبي لظاهرة الدروس الخصوصية.

وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
وكيل تعليم مطروح يتابع العمل بمجموعات الدعم
مجموعات الدعم المدرسي الشهادة الاعدادية والثانوية وكيل تعليم مطروح مطروح صفوف النقل

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