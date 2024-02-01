محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بعد أعمال التجديد ورفع الكفاءة بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ قبائل سيوة.

رفع كفاءة مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات



وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم رفع كفاءة مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمه من صالة مقسمة إلى قاعة تدريب ومكان للانتظار ومكتب إدارة،مع زيادة استيعاب القاعة من 15 جهاز ومتدرب الى 25 جهازا ومتدربا.

تحسين وجودة وتيسير منظومة العمل لخدمة المواطنين

وتابع محافظ مطروح خلال الافتتاح المتدربين في دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technology)، مشيدا بجهود الإرتقاء بمستوى المركز التكنولوجي وما ينعكس من خلاله على تحسين وجودة وتيسير منظومة العمل لخدمة المواطنين وأهالي سيوة،مع العمل على تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية من المركز

المركز مجهز للتدريب لمنحة وزارة الاتصالات



وأشار محافظ مطروح أن المركز مجهز للتدريب لمنحة وزارة الاتصالات معهد iTi معهد تكنولوجيا المعلومات،ويعقد به حاليًا دورة في تقنيات الطاقة الشمسية لعدد 15 متدربا من شباب سيوة كما يعقد به خلال فترة الإجازة الصيفية تدريبات لطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية في مجال الحاسب الآلي وأيضا في اللغة الانجليزية،كما يتم تدريب الموظفين بمجلس المدينة والإدارات التنفيذية على تكنولوجيا الحاسب الآلى ومواكبة تقنيات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات

محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات

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محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات

محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات

محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات

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