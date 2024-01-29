الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح ونائب "الصحة" يشهدان مؤتمر التدخلات العاجلة لتحسين الوضع السكاني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلق منذ قليل فعاليات مؤتمر التدخلات العاجلة لتحسين الوضع السكاني بمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ والدكتورة سليمة عبدالرحيم مدير عام المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وإيمان لملوم مقررة المجلس القومي للسكان والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف.

وشهد المؤتمر ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومي للسكان، أسامه عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتقويم بالمجلس القومي للسكان، محمد مختار مساعد المشرف العام للمبادرة للعلاقات العامة والإعلام وعددا من عمد ومشايخ وعواقل وشباب المحافظة.

وخلال المؤتمر ناقش محافظ مطروح ووفد وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان مع أبناء المحافظة من الشباب والعمد والمشايخ عددا من القضايا السكانية التي تواجه محافظة مطروح وخاصة التسرب التعليمي بالإضافة إلى وضع المقترحات والحلول.

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