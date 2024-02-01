توزيع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا بسيوة

وجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجمعية "إنقاذ طفل من حقه يعيش" وجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة من مختلف المؤسسات والجمعيات بالتعاون مع جهود المحافظة للوصول بالخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة المشاركة والوصول بها إلى القرى والتجمعات البعيدة والنائية في قلب الصحراء.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده محافظ مطروح، لتوزيع المساعدات المقدمة من جمعية "إنقاذ طفل" على الأسر الأكثر احتياجًا بواحة سيوة بحضور محمد بكر، رئيس مجلس مدينة سيوة، والدكتورة أماني السعيد، رئيس مجلس إدارة جمعية "إنقاذ طفل من حقه يعيش"، وهادي إدريس المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من عواقل ومشايخ سيوة.

توزيع أجهزة كهربائية ومواد غذائية

شملت المساعدات توزيع عدد (16) جهازًا كهربائيًا (غسالات – بوتاجازات) وعدد ١٥٠ كرتونة مواد غذائية و٩٠ ظرف زكاة مال بمبلغ ٥٠٠ جنيه لكل ظرف وعدد ١٥ من الأسرة والمراتب، بالإضافة إلى ذبح عجل وتوزيع عدد ٥٠٠ كيلو لحمة على الأسر الأكثر احتياجًا بالواحة، ويذكر أن الجمعية قامت من قبل برفع كفاءة عدد ٧ منازل بواحة سيوة.

وفى نهاية الحفل قدم محافظ مطروح درعًا للجمعية وشهادات تقدير لأعضاء الجمعية تقديرًا لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة، كما أهدت رئيس مجلس إدارة الجمعية درعًا للمحافظ تقديرًا لجهوده ودرعًا لرئيس مجلس مدينة سيوة، والشكر لمن أسهم معهم في تلك الأعمال الخيرية من أهل الواحة.

توزيع مساعدات على الأسر الأكثر

توزيع مساعدات على الأسر الأكثر

توزيع مساعدات على الأسر الأكثر

توزيع مساعدات على الأسر الأكثر

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