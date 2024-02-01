أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة بمدينة مرسى مطروح

تشهد مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة أغرقت الشوارع والميادين، وأعلنت محافظة مطروح عن استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين وحلها

وأعلنت محافظة مطروح عن استمرار عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثماني لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

وفى بيان إعلامي سابق، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن مع ما شهده عدد من مدن المحافظة الساحلية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

التغيرات الجوية

كما وجه محافظ مطروح لشركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول نظرًًا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق.

من ناحية أخرى شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ، وذلك من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل الأزمة بدءًا من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.

سيناريوهات التعامل مع الأزمات

وشهد محافظ مطروح مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو 4 بحى الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو 7، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات.

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

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