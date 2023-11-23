محافظ مطروح يلتقي خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000 معلم"

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، على لقاء خريجيِّ الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000 معلم" وعددهم ٦ معلمين بمطروح، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بمرسي مطروح والحمام والعلمين والضبعة.

وقدَّم محافظ مطروح، التهنئة لخريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية، والذين تلقوا تدريبهم بأكاديمية ناصر العسكرية كباكورة خريجي المبادرة لإعداد القيادات التعليمية من الشباب الواعد لتولي القيادة وإدارة المدارس كنموذج مشرف لأبناء مطروح.

وأكد محافظ مطروح، أهمية التعليم وجهود الدولة للارتقاء به لدوره المهم في بناء الدولة، مع إعداد مديري المدارس القادرون على إحداث التطوير والتغيير واكتساب المعلومات والخبرات، معربًا عن بالغ سعادته بالنموذج المشرف لمعلمي مطروح وحصولهم على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، وضرورة الاستفادة من البرنامج التدريبي للقيادة الشابة والحفاظ على نتائجها، بما يعود على الارتقاء ونجاح المنظومة التعليمية بمطروح، من خلال الممارسات الصحيحة.

تبادل المهارات والخبرات بين المعلمين

وأشار إلى دور المعلم كقدوة للطلاب والمجتمع وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة ونتائج تبادل المهارات والخبرات بين المعلمين المتدربين من جميع المحافظات خلال التدريب، واستغلال الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالمدرسة والتعامل مع البيئة المحيطة من معلمين وطلاب ومجتمع محلي لتطبيق التدريب عمليًا وواقعيًا، والتخفيف من أعباء الطالب وأولياء الأمور، مشددًا على ضرورة خروج منتج تعليمي جيد مع الالتزام بالمعايير وممارسات الجودة.

من جانبه، أعرب المعلمون عن خالص شكرهم لمحافظ مطروح على اهتمامه ورعايته ودعمه المتواصل للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة ومتابعته المستمرة لتذليل العقبات وجهود التنمية بكافة أنحاء المحافظة.