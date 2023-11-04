وكيل تعليم مطروح يلتقي معلمي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة

التقى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، المعلمين الذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة وعددهم 6 معلمين وذلك عقب عودتهم من القاهرة بعد اجتياز التدريبات المهنية الخاصة بالإدارة والقيادة خلال الستة أشهر الماضية وحصولهم على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى.

المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة

ورحب وكيل تعليم مطروح بالمعلمين مقدمًا لهم الشكر والتقدير لتمثيلهم المشرف لمحافظة مطروح والمنظومة التربوية بالمحافظة، لافتًا إلى أن انتقائهم جاء طبقًا لخبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي اهلتهم للمشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن المبادرة الرئاسية تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لخطة تطوير التعليم في جميع جوانبه من مناهج وأدوات تقييم وكذلك اختيار مديرين أكْفَاء يتميزون بالفكر الإبداعي المتطور.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، للحضور أنه وفقًا للتعليمات الوزارية سيتم قريبًا صدور قرار تعيين المعلمين من خرّيجي المبادرة الرئاسية وتوزيعهم على المدارس بشكل عادل ومنصف وبما يستحقونه، مؤكدًا لهم أن تعليم مطروح حريص علي تقديم كافة سبل الدعم لهم وتسخير كل السبل الممكنة لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس قائلًا: "أنتم باكورة التغيير المنشود والمأمول في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها".

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

وأشار إلى أنه ستتم متابعة ادائهم متمنيًا لهم وافر التوفيق وجل السداد في تقديم نماذج تربوية مضيئة ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة مطروح.

وكيل تعليم مطروح يلتقي معلمي الدفعة الأولى

وكيل تعليم مطروح يلتقي معلمي الدفعة الأولى

وكيل تعليم مطروح يلتقي معلمي الدفعة الأولى