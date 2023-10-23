الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يوجه بإعداد برنامج عاجل لتحسين مستوى القراءة والكتابة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية في أسبوعها الرابع بتفقده مسار العملية التعليمية بمدرسة العمدة محمد عبدالرحمن عطية الابتدائية التابعة لإدارة النجيلة التعليمية غرب المحافظة. 

_ إعداد برنامج إثرائي عاجل لتحسين مستوى القراءة والكتابة

وتابع وكيل تعليم مطروح مستوى طلاب المدرسة الابتدائية، موجها مدير المدرسة بإعداد برنامج إثرائي عاجل لتحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولي تحت إشراف معلم اللغة العربية ومتابعة توجيه المادة

_ تكثيف جولات المتابعة لمدارس القرى والنجوع

ووجه وكيل تعليم مطروح محمد محفوظ مدير إدارة النجيلة بتكثيف جولات المتابعة لمدارس القري والنجوع لضمان تحقيق الانضباط وتقديم محتوي تعليمي يستفيد منه الطلاب

_  التزام طلاب المدرسة المهنية بالحضور وانضباط العاملين

من جانبه قام وكيل تعليم مطروح بزيارة مفاجئة للمدرسة الإعدادية المهنية بمدينة مرسى مطروح تفقد خلالها الفصول الدراسية متابعًا شرح المعلمين للحصص الدراسية، حيث تابع التزام طلاب المدرسة المهنية بالحضور وانضباط  العاملين، مشددًا على انضباط الطلاب وحضورهم خلال اليوم الدراسى وتطبيق الغياب اليومى بكل دقة على جميع الطلاب، موجهًا لمدير المدرسة باتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق كل الآليات التى يكفلها له القانون من أجل تواجد الطلاب داخل الفصول الدراسية.

فى سياق آخر، كان قد شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية (عام/ فني) الذي أقيم بحمام سباحة النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وصالح يونس مدير النادي الاجتماعي وموجهي ومعلمي المادة.

وتابع وكيل تعليم مطروح فعاليات نهائي السباحة وسط أجواء رياضية وحماسية سادتها الروح الرياضية والرغبة في الوصول إلى منصة التتويج، حيث تم تكريم الطلاب الأوائل الفائزين بسباقات السباحة المختلفة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بمنحهم الميداليات التذكارية وكؤوس البطولة كذلك تكريم الموجهين والمعلمين المشرفين علي البطولة ومسئولي النادي الاجتماعي.

IMG-20231023-WA0042
IMG-20231023-WA0042
IMG-20231023-WA0043
IMG-20231023-WA0043
IMG-20231023-WA0041
IMG-20231023-WA0041
IMG-20231023-WA0040
IMG-20231023-WA0040
IMG-20231023-WA0039
IMG-20231023-WA0039
IMG-20231023-WA0038
IMG-20231023-WA0038
IMG-20231023-WA0037
IMG-20231023-WA0037
IMG-20231023-WA0036
IMG-20231023-WA0036
IMG-20231023-WA0035
IMG-20231023-WA0035
تعليم مطروح مطروح مسار العملية التعليمية وكيل تعليم مطروح المدرسة المهنية

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يشهد نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

خبير: لأول مرة مظاهرات فى إسرائيل تطالب بتنحى رئيس الوزراء أثناء الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى