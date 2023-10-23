وكيل تعليم مطروح يوجه بإعداد برنامج عاجل لتحسين مستوى القراءة والكتابة

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية في أسبوعها الرابع بتفقده مسار العملية التعليمية بمدرسة العمدة محمد عبدالرحمن عطية الابتدائية التابعة لإدارة النجيلة التعليمية غرب المحافظة.

_ إعداد برنامج إثرائي عاجل لتحسين مستوى القراءة والكتابة

وتابع وكيل تعليم مطروح مستوى طلاب المدرسة الابتدائية، موجها مدير المدرسة بإعداد برنامج إثرائي عاجل لتحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولي تحت إشراف معلم اللغة العربية ومتابعة توجيه المادة

_ تكثيف جولات المتابعة لمدارس القرى والنجوع

ووجه وكيل تعليم مطروح محمد محفوظ مدير إدارة النجيلة بتكثيف جولات المتابعة لمدارس القري والنجوع لضمان تحقيق الانضباط وتقديم محتوي تعليمي يستفيد منه الطلاب

_ التزام طلاب المدرسة المهنية بالحضور وانضباط العاملين

من جانبه قام وكيل تعليم مطروح بزيارة مفاجئة للمدرسة الإعدادية المهنية بمدينة مرسى مطروح تفقد خلالها الفصول الدراسية متابعًا شرح المعلمين للحصص الدراسية، حيث تابع التزام طلاب المدرسة المهنية بالحضور وانضباط العاملين، مشددًا على انضباط الطلاب وحضورهم خلال اليوم الدراسى وتطبيق الغياب اليومى بكل دقة على جميع الطلاب، موجهًا لمدير المدرسة باتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق كل الآليات التى يكفلها له القانون من أجل تواجد الطلاب داخل الفصول الدراسية.

فى سياق آخر، كان قد شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية (عام/ فني) الذي أقيم بحمام سباحة النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وصالح يونس مدير النادي الاجتماعي وموجهي ومعلمي المادة.

وتابع وكيل تعليم مطروح فعاليات نهائي السباحة وسط أجواء رياضية وحماسية سادتها الروح الرياضية والرغبة في الوصول إلى منصة التتويج، حيث تم تكريم الطلاب الأوائل الفائزين بسباقات السباحة المختلفة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بمنحهم الميداليات التذكارية وكؤوس البطولة كذلك تكريم الموجهين والمعلمين المشرفين علي البطولة ومسئولي النادي الاجتماعي.

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