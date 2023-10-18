الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يشهد نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية (عام / فني) والذي أقيم بحمام سباحة النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشؤون التنفيذية ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وصالح يونس مدير النادي الاجتماعي وموجهي ومعلمي المادة.

 فعاليات نهائي السباحة

وتابع وكيل تعليم مطروح فعاليات نهائي السباحة وسط أجواء رياضية وحماسية سادتها الروح الرياضية والرغبة في الوصول إلى منصة التتويج حيث تم تكريم الطلاب الأوائل الفائزين بسباقات السباحة المختلفة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بمنحهم الميداليات التذكارية وكؤوس البطولة كذلك تكريم الموجهين والمعلمين المشرفين علي البطولة ومسئولي النادي الاجتماعي.

 

وفي كلمة موجزة أشاد شحاته بجهود موجهي ومعلمي التربية الرياضية في التنظيم الجيد لهذا السباق الرياضي المتميز مهنئًا الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الرياضة في تنشيط العقول والطاقة الذهنية وبناء القدرات الجسمانية لدى للطلاب مثمنًا تنظيم تلك البطولات والتي تساهم في صقل واكتشاف المواهب الطلابية بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم.

 تفعيل دور المعلم في اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا

 

ووجه وكيل تعليم مطروح  بتفعيل دور المعلم في اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا من أجل إعدادهم الإعداد الجيد وحتى يكونوا ذخيرة مصر في المستقبل للمشاركة في كافة المسابقات الدولية كخطوة هامة على الطريق لحصد البطولات ورفع شأن مصرنا الغالية وتحقيق الرقي المنشود لها في المستقبل القريب في المحافل الرياضية.

 

 

تعليم مطروح وكيل تعليم مطروح بطولة السباحة الإعدادية والثانوية مطروح

مواد متعلقة

رئيس مدينة مرسي مطروح يعلن أسماء المخالفين في التعديات علي أراضي الدولة لتوفيق أوضاعهم

رئيس مدينة سيوة يتابع الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان التمور

وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات ومؤشرات الأداء بمستشفى النجيلة المركزى

وكيل "صحة مطروح" يتابع تجهيز وحدة النجيلة البحرية استعدادًا لافتتاحها

محافظ مطروح يتفقد أعمال تمهيد الشوارع والطرق المتضررة من السيول (صور)

مكتبة مصر العامة بمطروح تستقبل 100 شاب وفتاة من برنامج "أهل مصر"

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة

وكيل زراعة مطروح: نستهدف زراعة 500 فدان قمح هذا العام بواحة سيوة

الأكثر قراءة

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس