وكيل "تعليم مطروح" يشهد نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية

شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية (عام / فني) والذي أقيم بحمام سباحة النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشؤون التنفيذية ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وصالح يونس مدير النادي الاجتماعي وموجهي ومعلمي المادة.

فعاليات نهائي السباحة

وتابع وكيل تعليم مطروح فعاليات نهائي السباحة وسط أجواء رياضية وحماسية سادتها الروح الرياضية والرغبة في الوصول إلى منصة التتويج حيث تم تكريم الطلاب الأوائل الفائزين بسباقات السباحة المختلفة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بمنحهم الميداليات التذكارية وكؤوس البطولة كذلك تكريم الموجهين والمعلمين المشرفين علي البطولة ومسئولي النادي الاجتماعي.

وفي كلمة موجزة أشاد شحاته بجهود موجهي ومعلمي التربية الرياضية في التنظيم الجيد لهذا السباق الرياضي المتميز مهنئًا الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الرياضة في تنشيط العقول والطاقة الذهنية وبناء القدرات الجسمانية لدى للطلاب مثمنًا تنظيم تلك البطولات والتي تساهم في صقل واكتشاف المواهب الطلابية بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم.

تفعيل دور المعلم في اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا

ووجه وكيل تعليم مطروح بتفعيل دور المعلم في اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا من أجل إعدادهم الإعداد الجيد وحتى يكونوا ذخيرة مصر في المستقبل للمشاركة في كافة المسابقات الدولية كخطوة هامة على الطريق لحصد البطولات ورفع شأن مصرنا الغالية وتحقيق الرقي المنشود لها في المستقبل القريب في المحافل الرياضية.