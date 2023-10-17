شارك عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، طلاب مدرسة الروضة الابتدائية الخاصة في طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، مستمعًا لفقرات برنامج الإذاعة المدرسية، وبرع الطلاب في تقديمها لغويًا وإذاعيًا.

- القوات المسلحة درع الوطن الحامي



وألقى شحاته كلمة هنأ فيها طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق وتحقيق النجاح الباهر، مؤكدًا للطلاب أن توافر الإرادة يحقق المعجزات، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر معجزة عسكرية بكل المقاييس الحربية تحققت بالإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة، موضحًا أن تلك الملحمة الوطنية العسكرية أعادت العزة والكرامة للشعب المصري، وأثبتت أن القوات المسلحة درع الوطن الحامي والسيف البتار ضد أي معتدٍ أثيم.

- التفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب



وتفقد وكيل تعليم مطروح قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، متابعًا مستوي البراعم وطلاب الصفوف الأولي في اللغتين العربية والإنجليزية وأعمال الحساب، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب أثناء شرح الحصص الدراسية.

- توفير مناخ جاذب للطلاب

وفي ختام زيارته المفاجئة لمدرسة الروضة، قدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على الجهد المبذول والنجاح في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل الفصول المدرسية والقاعات التعليمية، للتزود بالعلم والمعرفة، مع توفير مناخ جاذب للطلاب لتحصيل المعلومات وصولًا للتفوق الدراسي.

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة

وكيل تعليم مطروح يتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الروضة