الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لعدم الانضباط الإداري.. وكيل "تعليم مطروح" يحيل 18 من العاملين بالمديرية للتحقيق

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة مفاجئة صباح اليوم بديوان عام المديرية، ولاحظ غياب 18 من العاملين بالاقسام الإدارية والإدارات النوعية عن العمل دون إذن مسبق وبدون سابق انذار مما يؤثر علي مسار العمل.

إحالة العاملين المتغيبين عن العمل لجهات التحقيق


و قرر وكيل تعليم مطروح إحالة العاملين المتغيبين عن العمل لجهات التحقيق لعدم الانضباط الإداري، موجها القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية بتفعيل شعار (معا لعودة الانضباط) داخل المؤسسات التربوية بكافة أرجاء المحافظة لضمان تقديم الخدمة المتميزة للجمهور، وبما يساهم بتحقيق عملية تعليمية يسودها الجدية والالتزام بمدارس مطروح.

وفى سياق آخر كان قد ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعمال اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل إدارة مطروح التعليمية في ديوان عام المديرية بمدينة مرسي مطروح.

 تفاصيل عضوية اللجنة المشكلة 

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن اللجنة ضمت في عضويتها كلا من إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وصباح نصر الدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمال قنديل، مدير عام التعليم العام، كما ضمت اللجنة في عضويتها منال أحمد جبر، مدير إدارة الشئون القانونية، ودينا عبدالله إمام، مدير إدارة التنسيق.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن اللجنة قامت بأداء عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كل عناصر التقييم لتلك الوظيفة الإشرافية، وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح.

اكتشاف قيادات جديدة 

وأوضح "شحاتة"، أن اللجنة تم تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك، وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية وجميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لـ "تعليم مطروح" خلال تلك المسابقة هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي، متمنيًا لجميع للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية النجاح والتوفيق.

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