الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع رصد وتقييم مسار الدراسة بمدارس المحافظة

وكيل تعليم مطروح
وكيل "تعليم مطروح

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة ورصد وتقييم مسار الدراسة بمدارس المحافظة في أسبوعها الثاني، حيث تابع انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدارس طارق بن زياد 1 والنصر للتعليم الأساسي بمنطقة الشولحي والحلازين الابتدائية غرب المحافظة  . 

 إعداد وتنظيم برنامج علاجى لمشكلات القراءة والكتابة  للطلاب

 

وتفقد وكيل تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة متابعا شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدى تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي، موجها مدير المديرية مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح بإعداد وتنظيم برنامج علاجى لمشكلات القراءة والكتابة  للطلاب بالصفوف الأولى وتخصيص جزء من الحصة لهذا الأمر بمدرسة النصر تحت إشراف توجيه اللغة العربية وقسمي التعليم الابتدائي والإعدادي. 

 

 استبعاد مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي

 

وتطبيقا لسياسة الثواب والعقاب قرر وكيل الوزارة استبعاد مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي للإهمال في أداء واجباته الوظيفية، مقدما  الشكر والتقدير للعاملين بمدرسة الحلازين للجهد المتميز المبذول والأداء المخلص الفعال والمساهمة الإيجابية في تحسين مستوى الطلاب في القراءة والكتابة وعمليات الحساب من خلال تفعيل كراسات الدعم المدرسي الخاصة بكل طالب والتي تهدف للوقوف على أوجه القصور لغويا ومعالجتها من خلال الشرح بالحصص الدراسية.

 

وفي ختام الجولة المفاجئة أكد وكيل تعليم مطروح ، استمرار  جولاته الميدانية بكافة الإدارات التعليمية خاصة بمدارس القرى  الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة والاطمئنان على تقديم منتج تربوي متميز يستفيد منه أبنائنا الطلاب.

وكيل
وكيل "تعليم مطروح
وكيل
وكيل "تعليم مطروح
وكيل
وكيل "تعليم مطروح
وكيل
وكيل "تعليم مطروح
IMG-20231011-WA0009
IMG-20231011-WA0009
وكيل تعليم مطروح مطروح جولات ميدانية مفاجئة استبعاد مدير مدرسة مسار العملية التعليمية

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