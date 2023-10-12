الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يترأس لجنة المقابلات لاختيار وكيل جديد للإدارة التعليمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعمال اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل إدارة مطروح التعليمية في ديوان عام المديرية بمدينة مرسي مطروح.

اللجنة المشكلة 

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن اللجنة ضمت في عضويتها كلا من إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وصباح نصر الدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمال قنديل، مدير عام التعليم العام، كما ضمت اللجنة في عضويتها منال أحمد جبر، مدير إدارة الشئون القانونية، ودينا عبدالله إمام، مدير إدارة التنسيق.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن اللجنة قامت بأداء عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كل عناصر التقييم لتلك الوظيفة الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح.

اكتشاف قيادات جديدة 

وأردف شحاتة أن اللجنة تم تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك، وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية وجميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال تلك المسابقة هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي، متمنيًا لجميع للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية النجاح والتوفيق.

مطروح وكيل تعليم مطروح عقد المقابلات الشخصية شغل وظيفة وكيل إدارة مطروح

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يتابع رصد وتقييم مسار الدراسة بمدارس المحافظة

الأكثر قراءة

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

"الأرصاد": منخفض جوى عميق يضرب البلاد السبت المقبل

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين لعزلهم عن العالم الخارجى

عاجل.. ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس  12-10-2023 بدون مصنعية

"الأرصاد": انخفاض فى الحرارة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بداية من السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟