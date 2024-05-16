الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض مشاكل دوائرهم وحلها

المحافظ والنواب
المحافظ والنواب

على مدار أيام الأسبوع حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على لقاء عدد من أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ  في حضور المهندس محمد الصافي، السكرتير العام للمحافظة وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية، أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ تأتي لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كل احتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

من جانبهم، قدَّم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

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