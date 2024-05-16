حياة كريمة.. إطلاق قافلة طبية مجانية لأهالي كفر صقر بالشرقية

تشهد محافظة الشرقية يومي الخميس والجمعة القادمين، الموافق 16 و17 مايو 2024، إطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية أبو عمران بمركز ومدينة كفر صقر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تقوم القافلة بالكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان - الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل"، وذلك وسط إجراءات وقائية احترازية لمنع انتشار أي عدوى.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بالشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن".

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1320 مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 21 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

يذكر أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، مستمرة في أعمال التطهير المكثفة بدور العبادة وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى.