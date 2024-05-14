الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية

متابعة سير العمل
متابعة سير العمل

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء مراكز ومدن (الزقازيق– منيا القمح– بلبيس– الحسينية– فاقوس– ديرب نجم) انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات تصالح  المواطنين لبعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث أولًا بأول، للوقوف على معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي والهام.

 

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وعبدالمقصود مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية.

 

واطمأن المحافظ من رؤساء المراكز والمدن على تطبيق العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكدًا ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجهًا بتوفير كل سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

 

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجهًا بحل أي مشكله فورًا، وتقديم كل سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.

 

وأوضح محافظ الشرقية أنه يتم استقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزًا تكنولوجيًا رئيسيًا بمراكز المدن، فضلًا عن 107 أخرى بالوحدات المحلية القروية، ومركز تكنولوجي متنقل، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن 3067 طلبًا، منها 2867 طلبًا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و65 طلبًا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و135 طلبًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

 

وكان محافظ الشرقية قد أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمرور على المراكز التكنولوجية، لمتابعة استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم على الوجه الأمثل، وكذلك وضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضحة عليها الأوراق المطلوبة والاشتراطات والمعايير ولائحة التسعير لتقديم طلبات التصالح تيسيرًا على المواطنين.

المراكز التكنولوجية طلبات تصالح مركز السيطرة الموحد لشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة معدلات الأداء

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