على مساحة 800 متر.. إنشاء منطقة ترفيهية بمنطقة التجنيد فى الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق، أعمال التجهيز والتخطيط لإنشاء حديقة ومنطقة ترفيهية بمنطقة التجنيد بمدينة الزقازيق لاستقبال المواطنين والزائرين لتصبح متنزها عامًا لأهالي المنطقة.

وكلف المحافظ رئيس الحي بسرعة الطرح والترسية على شركة من المتقدمين للمشروع لتنفيذه طبقًا للجدول الزمني المحدد والمزمع الانتهاء منه خلال شهر من بداية التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشيًا مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم البدء في التخطيط وتحديد خطوط التنظيم لإنشاء الحديقه بمساحة مسطحة 800 متر، بالإضافة إلى انشاء محلات تجارية بمساحه مسطحة 120 مترا، وذلك عقب تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعمارتين رقم 6 و7 بمنطقة التجنيد لما تمثلانه من خطر داهم على حياة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

إحالة المقصرين

فى سياق متصل، قرر المحافظ إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم وجودهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شكل عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز منيا القمح وأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر وههيا لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.