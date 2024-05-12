توفير 1269 فرصة عمل في 17 شركة بالقطاع الخاص بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن توفير 1269 فرصة عمل داخل 17 شركة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلًا ثابتًا ليحيوا حياة كريمة.

إشادة بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

أبرز الشركات التي تم توفير فرص بها

ومن جانبه أشار احمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، لافتًا إلى أنه تم توفير 1269 فرصة عمل بشركات الأمن والحراسة والخدمات المالية وتصنيع الأخشاب والمواد الغذائية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والمسابك ووسائل النقل والدهانات وغيرهم.

انطلاق ملتقى توظيف للشباب بالصالة المغطاة للشباب والرياضة

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، عن انطلاق ملتقى توظيف للشباب، بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بجوار التجنيد بالزقازيق، بمشاركة أكثر من 40 شركة، يوفر 4000 فرصة عمل، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، ومحافظة الشرقية، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وتمت الإشارة إلى أن إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم