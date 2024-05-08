منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ 1948 شخصا خلال إبريل الماضي

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، لـ (1948) شكوى خلال إبريل الماضي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها،و الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المحافظة تلقت (37) شكوى خلال إبريل الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الإستجابة لعدد (33) شكوى بمعدل إنجاز90%.

وأكد وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)،وفاكس (2369134 /055)أومن خلال الرسائل على الفيس بوك: https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

وأضاف مدير البوابة الإلكترونية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (2039) شكوى واستغاثة خلال شهر ابريل الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ (1948) شكوى بنسبة (96%)، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري استكمال مراجعة وفحص (91) شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.