ضبطت بها جرعات كيماوى ملوثة ونفايات الخطرة.."صحة الشرقية" تغلق مستشفى خاص غير مرخص

شنت إدارة شئون البيئة، وإدارة العلاج الحر وإدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالحسينية وبالاشتراك مع فرع هيئة الدواء بالشرقية، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وقوة أمنية برئاسة مأمور مركز شرطة الحسينية، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بنطاق مركز ومدينة الحسينية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى خاص تعمل بدون ترخيص، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما علي صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وعدم وجود غرفة تعقيم مطابقة للمواصفات، كما تبين وجود خلط للنفايات الطبية الخطرة بالنفايات الصلبة، وعدم وجود عقد محرقة ساري أو أية إيصالات تفيد التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالمخالفة لقانون البيئة ومما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتم رصد كمية كبيرة من النفايات الخطرة داخل المستشفى، وتم الاتصال بسيارة النفايات ليتم نقلها والتخلص منها بطريقة آمنة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأنه تلاحظ أيضًا أثناء المرور وجود حالتين من مرضى الأورام يتم تجهيزهم لتلقي علاج كيماوي، تحت ظروف غير ملائمة، وقيام تمريض خاص بالمستشفى بتحضير الجرعات في غرفة ملوثة وغير مطابقة للمواصفات، مما يمثل خطر داهم بالمرضى، نظرًا لقلة مناعة مرضى الأورام، والذين يحتاجوا إلى إجراءات دقيقة أثناء تحضير العلاج وإعطاؤه لهم، وتم التنسيق مع مستشفى أورام ونقل المرضي لها بعد موافقتهم على تلقي العلاج بها مع استمرار التواصل مع أهالي المرضى والاطمئنان على الحالة الصحية لهم بعد تلقيهم العلاج، كما تم ضبط أدوية تستخدم لعلاج مرضي السرطان بمكان غير مصرح بتواجدهم به، وقام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات، وغلق وتشميع المستشفى الخاصة بالكامل، بعد استصدار قرار من محافظ الشرقية بالغلق، وبعد إخلاء جميع الحالات المرضية المحجوزة بها، كما تم فصل المرافق الخاصة بالمستشفي من خلال أعضاء اللجنة بمجلس مدينة الحسينية.

وأوضح "مسعود" بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم حيال المخالفات المضبوطة بقسم الشرطة برقم ٦٣١٨ جنح الحسينية، مؤكدًا علي استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والتنبيه عليهم بعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لمدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الشرقية، ولمديري العلاج الحر والصحة المهنية والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية، ومدير إدارة الحسينية ولجميع مفتشي الحملة، ولفرع جهاز شئون البيئة، وفرع هيئة الدواء، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، ومأمور قسم شرطة الحسينية ورجال الشرطة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.