محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جاهزية المراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية، لاستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من الغد الثلاثاء 7 مايو وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزا تكنولوجيا رئيسيا بمراكز المدن فضلًا عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـــ 47مركز مصغر اضافيين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضح عليها الأوراق المطلوبة والاشتراطات والمعايير ولائحة التسعير لتقديم طلبات التصالح تيسيرًا على المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين لتقديم طلباتهم للتصالح علي مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية بسهولة ويسر.

ويذكر أنه طبقًا لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص وإستخراج وتقديم بعض الخدمات.

وتقدم المراكز التكنولوجية عددا من الخدمات منها التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة، وسداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع، وشهادة بيانات العقار /جهة الولاية، والتعديل علي القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار، التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها، واستقبال طلبات التظلمات.