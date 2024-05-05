الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية الثلاثاء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثلاثاء هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع اجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها  لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر اضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيرًا على المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي التعامل مع المنظومة وكيفية ادخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.

وأشار سكرتير عام المحافظة أنه طبقًا لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية.

وأوضحان الخدمات المقدمة هي “التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة، وسداد اقساط تصالح وتقنين أوضاع، وشهادة بيانات العقار / جهة الولاية، والتعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار التصالج وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها، استقبال طلبات التظلمات”.

تفعيل قانون التصالح طلبات المواطنين المراكز التكنولوجية أجهزة الحاسوب وطابعات لللائحة التنفيذية

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