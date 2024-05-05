الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح فعاليات احتفالية "يوم الشرقية" بميدان طلعت حرب

فعاليات يوم الشرقية
فعاليات يوم الشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ  الشرقية، فعاليات احتفالية "يوم الشرقية" والتي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والهيئة العامة لقصور الثقافة ونقابة الفنانين التشكيليين ومؤسسة الفن والحياة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة الشرقية  للتعريف بالموارد السياحية للمحافظة وما تشتهر به من الفنون الشعبية والحرف التراثية وذلك بميدان طلعت حرب بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق.

تفقد المحافظ معرض المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمشاركة 17 حرفيا والذي يعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل بما يضمه من رصيد حضاري وفكري وثقافي، مشيدا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تُعد نواة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتسهم في حل مشكلة البطالة.

كما تفقد محافظ الشرقية معرضًا للفنون التشكيلية يضم (لوحات فنية – صور فوتوغرافية – منحوتات) لعدد 40 فنانا تشكيليا من القاهرة والإسكندرية تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة، بالإضافة إلى ورشة حية للرسم بالاشتراك مع نقابة الفنانين التشكيليين ومؤسسة الفن والحياة.

تخلل الافتتاح تقديم عروض فنية للفنون التراثية المميزة للمحافظة قدمتها فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة لراقصي التنورة، فضلًا عن تقديم عرض للمواهب الموسيقية لقادرون باختلاف بمركز قيثارة للفنون.

كما تفقد المحافظ  قسم التنشيط والترويج السياحي للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية وتسويق برنامج رحلات لزيارة (نقطة مسار العائلة المقدسة - قرية القراموص - برك الصيد - المباني ذات الطراز المعماري الموجودة بالمحافظة).

وأوضح محافظ الشرقية أن المعرض يمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع بما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن المنتجات المعروضة تُعد نواة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتسهم في حل مشكلة البطالة.

 

احتفالية يوم الشرقية نقابة الفنانين التشكيلين مؤسسة الفن والحياة الفنون الشعبية الحرف التراثية مدينة الزقازيق

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