الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بجميع المحافظات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثانى برقم الجلوس فقط

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس قائمة بحث قطاع كبير من المصريين خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع بدء إعلان المديريات التعليمية اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وشهادة إتمام التعليم الأساسي في مصر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، يتم تحديده من قبل المديريات التعليمية، وفقا لانتهاء أعمال التصحيح وتجهيز النتائج بها.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 سيتم إعلانها في كل محافظة بشكل منفصل، بعد اعتمادها رسميا من المحافظ بكل مديرية تعليمية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي لجميع الطلاب في جميع المحافظات برقم الجلوس، إلكترونيا فور انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، واعتمادها رسميا، من خلال روابط مواقع المديريات التعليمية التالية:-

  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة ثالثة إعدادي محافظة  المنوفية الترم الثاني 2024 اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الإسماعيلية اضغط هنا  
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الشرقية 2024  اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم الترم الثاني  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية  محافظة بورسعيد الترم الثاني 2024 اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط الترم الثاني اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الاقصر اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة أسوان  اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحر الأحمر الترم الثاني اضغط هنا. 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة البحيرة اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024  محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة المنيا اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة شمال سيناء  اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024  محافظة قنا الترم الثاني اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة بني سويف اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية  اضغط هنا.

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