بجميع المحافظات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثانى برقم الجلوس فقط

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس قائمة بحث قطاع كبير من المصريين خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع بدء إعلان المديريات التعليمية اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وشهادة إتمام التعليم الأساسي في مصر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، يتم تحديده من قبل المديريات التعليمية، وفقا لانتهاء أعمال التصحيح وتجهيز النتائج بها.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 سيتم إعلانها في كل محافظة بشكل منفصل، بعد اعتمادها رسميا من المحافظ بكل مديرية تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات

ويمكن الاستعلام عن نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي لجميع الطلاب في جميع المحافظات برقم الجلوس، إلكترونيا فور انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، واعتمادها رسميا، من خلال روابط مواقع المديريات التعليمية التالية:-

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