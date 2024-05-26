نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024.. كل ماتريد معرفته

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر اعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبني مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الثاني من العام الدراسي، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024

وتفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم بالبحر الاحمر أعمال التصحيح، ورافقته خلال الجوله فايزة أحمد مدير عام التعليم العام، حيث أشاد وكيل تعليم البحر الاحمر بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة والإنضباط في العمل تجنبًا للأخطاء لصالح جميع الطلاب.

وأكد منير على عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، موجهًا بالإلتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم إستخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان، وإتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، مع الإهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024

وأوضح أنه تم وضع تعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024

وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الإنتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج تمهيدًا لتجهيز النتيجة للإعتماد من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدًا انه سيتم اعلان النتيجة خلال ايام عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد.

وكشف منير ان أعمال التصحيح جارية وهناك نتائج مبشرة، مؤكدًا علي توفير المناخ المناسب لاعمال الكنترول وتذليل العقبات لهم خلال ممارسة عملهم، وذلك حرصًا علي انتهاء اعمال التصحيح بكل شفافية وأمانة.

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