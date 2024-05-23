الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ينتظر الطلاب وأولياء الامور من أهالي محافظة البحر الأحمر، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد انتهاء الامتحانات رسميًا اليوم، مع تداول مؤشرات  من أعمال التصحيح لبعض المواد التي تم الانتهاء منها.

وكشف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم البدء في اعمال التصحيح لأوراق الاجابات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية العام خلال ايام بعد انتهاء اعمال التصحيح، مؤكدًا أنه يتم حاليًا عملية تصحيح وجمع وحساب الدرجات، مشيرًا الي  أن أعمال التصحيح سوف تستغرق بعض الوقت تصل الي اكثر من أسبوع، بسبب بُعد المسافات بين المدن حيث يتم جمع الأوراق من جميع المدن بمدينة الغردقة.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن النتائج الأولية مبشرة وانه ستكون نسبة النجاح مرتفعة، لافتًا الي أنه سيتم إعلانها فور انتهاء اعمال التصحيح خلال الأيام القليلة القادمة واعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، مؤكدًا أن عملية التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدأت فعليًا، مشيرًا الي أنه يتم مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنبًا للأخطاء لصالح جميع الطلاب، مؤكدًا أنه لن يتم إهمال أي جزء مُجاب عنه من قبل الطالب والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، لافتًا الي توفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث يتم مراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة داخل الورقة.


كان قد أدى 9072 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في التعليم العام والمهني بالشهادة الاعدادية علي مستوي محافظة البحر الاحمر، ومقسمين علي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وهي كالآتي: في إدارة غارب التعليمية 841  طالب، وفي إدارة الغردقة التعليمية  5563 طالب، وفي إدارة سفاجا التعليمية   1046 طالب، وفي إدارة القصير التعليمية   872  طالب، وفي إدارة مرسي علم التعليمية  239  طالب، وفي إدارة الشلاتين التعليمية 325  طالب، إدارة حلايب التعليمية 186 طالب.

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