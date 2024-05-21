الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصدير 6 آلاف طن مواد غذائية وتداول 20 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنة و110 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 314 شاحنة و94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17500  طن بضائع، 493 شاحنة و16 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا والرياض، وغادرت 4 سفن وهي امل، الحرية2، سينا  وبوسيدون اكسبريس،  كما تم تداول 3420 طن بضائع و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي، ايلة  وآور. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة CECELLIA قادمة من اليمن وغادرت السفينة IRIS OF SEA  علي متنها 6000 طن مواد غذائية متجهة الي اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1615 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء بورتوفيق مطار مرسى علم رحلة طيران

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