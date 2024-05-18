"تعليم البحر الأحمر": لم نسجل أى شكاوى فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية المختلفة لم تسجل أي شكاوى من الطلاب أو المراقبين، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مخالفات باللجان، وعدم تلقي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم حول الامتحانات في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكد منير، لـ"الدستور"، أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة 9072 طالبا وطالبة في التعليم العام والمهني بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، مقسمين على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي كالآتي:

في إدارة غارب التعليمية 841 طالبا.

وفي إدارة الغردقة التعليمية 556 طالبا.

وفي إدارة سفاجا التعليمية 1046 طالبا.

وفي إدارة القصير التعليمية 872 طالبا.

وفي إدارة مرسى علم التعليمية 23 طالبا.

وفي إدارة الشلاتين التعليمية 32 طالبا.

وفى إدارة حلايب التعليمية 186 طالبا.

غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديرية أنه تم توزيع الطلاب على 60 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، مؤكدة أنه تم التوزيع من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة والتجهيز المسبق لذلك.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن المديرية بكامل أجهزتها وإداراتها المختصة فى خدمة الطلاب وتسهيل سير الامتحانات، وذلك وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، مشددا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة، سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان.

وبيّن أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة، مؤكدا ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، بجانب توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مع توفير غرفة طبية للطبيب والزائرة الصحية.

وأوضح أنه تم التنبيه على الملاحظين ومراقبي اللجان بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل داخل اللجان وخارجها، والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تواجه سير العملية الامتحانية خارج اللجان للتواصل مع الجهات الأمنية.

وكشف منير عن أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية المختلفة، والتي تعمل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة العملية الامتحانية، مشددا على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط الكامل مع ضبط النفس، ووضع مصلحة الطلاب في المقدمة، وتوفير الهدوء والراحة لهم حتى تسير الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بمحافظة البحر الأحمر.