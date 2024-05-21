حرارة الطقس ترفع معدل الإشغالات بفنادق الغردقة.. وخبراء: سنشهد موسما إستثنائيا

تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من المصطافين، مع ارتفاع درجات الحرارة، والذي دفع عدد كبير من المواطنين للجوء للشواطئ للهروب من موجة الطقس الحار.



وقال سامح جمعة خبير سياحي، إن فنادق البحر الأحمر خاصة الغردقة ومرسي علم تشهد حالة من الانتعاش في نسب الإشغالات، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أنه هناك ارتفاع كبير في اقبال المواطنين علي فنادق الغردقة، لافتًا الي أن المؤشرات تؤكد نجاح الموسم السياحي الحالي، مشيدًا بزيادة اقبال المصريين علي فنادق الغردقة، حيث أصبحت وجهه للسياحة الداخلية، والتي تساهم بشكل كبير في دعم القطاع.

وأضاف جمعة لـ«الدستور»، أن نسب الاشغال بفنادق الغردقة ارتفعت بنسب وصلت 80% ، تزامنًا مع وصول رحلات طيران سياحي دولي من دول أوروبية، لمطاري الغردقة ومرسي علم، مؤكدًا أن السياحة الداخلية تساهم في رفع نسب الاشغال، لافتًا الي أن الفنادق السياحية بمدينة الغردقة استعدت لموسم الصيف بترتيبات وتجهيزات ضخمة.



فنادق الغردقة تستعد لاستقبال المصطافين

من جانبه أكد محمد جمال مدير عام أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة أن الموسم السياحي الصيفي الحالي يبشر بالخير، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقبال المواطنين على الشواطئ واللجوء للبحر هربًا من الطقس الصيفي، مؤكدًا أن نسب الاشغال ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وهناك زيادة كبيرة في نسب الحجز علي فنادق الغردقة، مشيرًا إلي أنه عقب انتهاء فترة الامتحانات سيكون هناك اقبال أكبر خاصة أنه هناك أسر تحرص علي قضاء عطلة الصيف بالغردقة.

من جانبه، كشف مصطفي نصار مدير أحد الفنادق، أن هناك برامج ترفيهية كاملة يتم تنظيمها لاسعاد النزلاء، بجانب الحفلات المفتوحة علي الشواطئ.

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