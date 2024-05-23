الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ظهوره في الغردقة.. هل "القرش الحوتي" خطر؟

القرش الحوتي
القرش الحوتي

يظهر القرش الحوتي أو "بهلول" كما يُطلق عليه العامة، في أوقات مختلفة من العام وعلى فترات متتالية على سواحل مدينة الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ما يخلق حالة من القلق مدفوعة بنقص المعرفة بأهمية هذا النوع من أسماك القرش وكيف يتعامل معه الإنسان حال مواجهته داخل المياه. 

وتضم البيئة البحرية بمياة البحر الأحمر  كائنات بحرية متنوعة ومتعددة منها والنادر ومنها المهدد بالانقراض، والتي جعلت من سواحلها قبلة للسياح من جنسيات مختلفة لرؤية تلك الكائنات، حيث تلعب الدولة وأجهزتها المعنية دورا كبيرا في الحفاظ على البيئة البحرية وتوازنها ومنع الصيد الجائر وتجريم صيد الأنواع المهددة بالانقراض، وعلى رأسها القرش الحوتي المسالم والذي يعيش في المحيطات والبحار الأمنة بيئيًا.

الدكتور أحمد غلاب، الخبير البيئي كشف لـ"الدستور"، أن القرش الحوتي يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويزن حوالى 30 طنًّا، ولا يمثل أي خطر على الإنسان، مؤكدًا أن القرش الحوتي يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب، مشيرًا إلى أنه يمكن السباحة معه دون الخوف منه، إلا بعض الضربات غير المقصودة من زعنفته الذيلية يمكن أن تصيب من يكون في محيطة، لذلك لا يجب على الإنسان مضايقته أو التعرض له خوفًا من رد فعل غير مقصود من القرش الحوتي قد يُصيب الإنسان بأذى من خلال حركته.

لماذا يظهر القرش الحوتي في مياه الغردقة؟ 

وأوضح غلاب أن القرش الحوتي يتواجد فى المحيطات الاستوائية والدافئة ويعيش في البحار المفتوحة والبحار المدارية الدافئة والمعتدلة، ويتغذى على العوالق والهوام البحرية والحيوانات والأسماك الصغيرة والطحالب والعوالق واليرقات والحبار الصغير، لافتًا إلى أن القرش الحوتي يقوم بفتح فمه ويمتص المياه والغذاء ثم يغلقه مرة أخري ليقوم بطرد المياة من خلال الخياشم ويحفتظ بالطعام في فمه، موضحًا أن تكرار ظهور القرش الحوتي بمياه البحر الأحمر هو دليل على سلامة البيئة البحرية ونجاح جهود وزارة البيئة وأجهزة الدولة المختصة في هذا الشأن للحفاظ على الحياة البحرية.

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