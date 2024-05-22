استعدادا لسفر 6 آلاف حاج بريا.. طوارئ بموانئ البحر الأحمر

عقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحري لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري، والذي من المقرر أن يبدأ أواخر الشهر الجاري.

ويستعد الميناء لمغادرة 6000 حاج و144 باص حج، حيث تم فتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي، وتلبية كافة الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب.

الالتزام بمواعيد الحجز

وشدد عبد الرحيم على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة الالتزام بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وحل أى مشاكل خاصة بالأتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن لضمان سلامة وصولهم للميناء حتى ركوب العبارات الخاصة بهم، مع ضرورة تواجد 2 سائق لكل باص، مؤكدًا أنه لا بد على كل حاج أن يتواجد معه جواز السفر وبداخله تذكرة السفر شاملة كافة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات، وقيام اللجنة العليا بالتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والتفتيش البحري والحجر الصحي لإنهاء أعمال التفتيش على العبارات المشاركة في موسم الحج، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب.

وأكد رئيس موانئ البحر الأحمر، قيام إدارة الحجر الصحي بتوفير طاقم طبي ومنتدب بقرية الحجاج، وتوفير جميع الأدوية للطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج لتطعيم الحجاج عير الحاصلين على التطعيم وإعطائهم شهادة بذلك، مع توفير عدد سيارتي إسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ وتواجد إمام بمسجد قرية الحجاج من وزارة الأوقاف لشرح مناسك الحج والرد على كل أسئلة واستفسارات الحجاج عن كيفية آداء المناسك.