الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

نقدم لكم رابط البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 القاهرة

وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة أنه تم توجيه كنترولات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بالبدء في أعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب بعد انتهاء الطلبة من أداء الطلبة الاختبار في أول مادة بالجدول، وعقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، يتم اعتمادها رسميًا.

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من خلال البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس، الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وذلك من خلال الرابط اضغط هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى: زيارة موقع نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي من هنا.
خطوة ثانية: إختيار أيقونة “المرحلة التعليمية”.
خطوة ثالثة: النقر على أيقونة "الصف الثالث الإعدادي".
خطوة رابعة: تحديد “الفصل الدراسي الأول”.
خطوة خامسة: كتابة البيانات المطلوبة.
خطوة سادسة: إدخال رقم الجلوس الخاص بك.
خطوة سابعة: النقر على أيقونة “الاستعلام”.
خطوة ثامنة: ستظهر أمامك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 فور ظهورها رسميًا.

موعد ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان لعام 2024

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وفي سياق آخر، يمكن الإطلاع على توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، جاءت كالآتي:

مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الإعدادية: 40 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الأولى في نتيجة الشهادة الإعدادية: 30 درجة.
مادة الرياضيات في نتيجة الصف الثالث الاعدادي: 30 درجة.
مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الصف الثالث الاعدادي: 20 درجة.
مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية: 20 درجة.

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