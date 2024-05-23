رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني

نقدم لكم رابط الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني، حيث يبحث طلاب وطالبات الصف السادس وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً “جوجل” العالمي، بالتزامن مع إعلان النتائج في بعض المحافظات، ولذلك لمعرفة الدرجات التي حصل عليها الطالب/ة في الامتحانات، والاستعداد لدخول مرحلة جديدة وهي: "المرحلة الإعدادية".

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني

وفي هذا الإطار، قبل الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني، تم أوراق الامتحانات بعدة مراحل وهي:

المرحلة الأولى: جمع أوراق الإجابة.

المرحلة الثانية: تتم أعمال التصحيح والمراجعة.

المرحلة الثالثة: رصد الدرجات التي حصل عليها الطالب/ة.

المرحلة الرابعة والأخيرة: اعتماد النتائج والإعلان عنها رسميًا.

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني

وفي هذا الصدد، يستطيع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، فور ظهورها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى وهي: على الطالب/ة الدخول إلى البوابة الإلكترونية للتعليم من خلال الرابط اضغط هنــا.

خطوة ثانية وهي: على الطالب/ة النقر علي أيقونة “نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي”، ثم تحديد “نتيجة الصف السادس الابتدائي”.

خطوة ثالثة وهي: على الطالب/ة إدخال الرقم القومي الخاص به.

خطوة رابعة وهي: على الطالب/ة تحديد المرحلة الدراسية للطالب (المرحلة الابتدائية).

خطوة خامسة وهي: على الطالب/ة اختيار الصف الدراسي (الصف السادس الابتدائي).

خطوة سادسة وهي: على الطالب/ة تحديد الفصل الدراسي (الفص الدراسي الأول أم الفصل الدراسي الثاني).



خطوة سابعة وهي: علي الطالب/ة النقر علي أيقونة “عرض النتيجة”.

خطوة ثامنة وهي: تظهر أمام الطالب/ة النتيجة فور ظهورها رسميًا.

ألوان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

وفي هذا الجانب، تظهر نتائج الشهادة الابتدائية، طبقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنظام الألوان، كالتالي:

اللون الأحمر: يشير إلى عدم اكتساب الطالب المهارات المطلوبة، وحاصل على درجات من 1-50 درجة.

اللون الأصفر: يشير إلى الحاجة للمزيد من التعلم والدعم، وحاصل علي درجات من 50-65 درجة.

اللون الأخضر: يشير إلى امتلاك الطالب المهارات المطلوبة، وحاصل درجات من 65-85 درجة.

اللون الأزرق: يشير إلى تجاوز الطالب التوقعات وامتلاكه المهارات بشكل مميز، وحاصل درجات بين 85-100 درجة.