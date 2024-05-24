استخرج نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات عبر الدستور

يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عبر محرك "جوجل" عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات عبر الدستور الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع الوزارة الرسمي، والدستور، وذلك عقب أن قامت وزارة التربية والتعليم بمصر بالإعلان من خلال موقعها الرسمي حول إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية وتكون بكل سهولة ويسر إلكترونيا لكل الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات عبر الدستور

ويتاح لجميع الطلبة والطالبات القيام بالاستعلام على النتائج إلكترونيا، وذلك بكل سهولة ويسر عبر زيارة الدستور"، واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط اضغط هنا.

اختر الخدمات الإلكترونية ومن ثم نتائج الصف الثالث الإعدادي.

حدد محافظتك وأدخل رقم جلوسك، ثم اضغط عرض النتيجة.

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم، والحصول على نتائج مشرفة تفتح لهم أبواب المستقبل في المرحلة الثانوية.

ويتاح لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع "الدستور".

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

توزيع درجات الشهادة الإعدادية لجميع المواد المضافة للمجموع في الفصل الدراسي الثاني كالآتي:-

مادة اللغة العربية: تكون 40 درجة مادة الرياضيات: 30 درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة مادة الدراسات الاجتماعية: تكون 20 درجة مادة العلوم: تكون 20 درجة وسيكون مجموع المواد 140