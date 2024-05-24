الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استخرج نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات عبر الدستور

الإعدادية
الإعدادية

يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عبر محرك "جوجل" عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات عبر الدستور الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع الوزارة الرسمي، والدستور، وذلك عقب أن قامت وزارة التربية والتعليم بمصر بالإعلان من خلال موقعها الرسمي حول إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية وتكون بكل سهولة ويسر إلكترونيا لكل الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات عبر الدستور

ويتاح لجميع الطلبة والطالبات القيام بالاستعلام على النتائج إلكترونيا، وذلك بكل سهولة ويسر عبر زيارة الدستور"، واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس

  • قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط اضغط هنا.
  • اختر الخدمات الإلكترونية ومن ثم نتائج الصف الثالث الإعدادي.
  • حدد محافظتك وأدخل رقم جلوسك، ثم اضغط عرض النتيجة.
  • نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم، والحصول على نتائج مشرفة تفتح لهم أبواب المستقبل في المرحلة الثانوية.
  • ويتاح لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع "الدستور".

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

توزيع درجات الشهادة الإعدادية لجميع المواد المضافة للمجموع في الفصل الدراسي الثاني كالآتي:-

  1. مادة اللغة العربية: تكون 40 درجة
  2. مادة الرياضيات: 30 درجة
  3. مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
  4. مادة الدراسات الاجتماعية: تكون 20 درجة
  5. مادة العلوم: تكون 20 درجة
  6. وسيكون مجموع  المواد 140

موعد ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان لعام 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

  • نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد الترم الثاني 2024 اضغط هنا
  • لينك نتيجة الصف الشهادة الإعدادية لعام 2024 الترم الثاني محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتائج الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة دمياط الترم الثاني اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الترم الثاني محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في محافظة الاقصر اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني محافظة أسوان  اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحر الأحمر الترم الثاني اضغط هنا. 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة البحيرة اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة جنوب سيناء اضغط هنا.
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