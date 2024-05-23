موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية

تصدر البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محركات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

تتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بعد إعلانها في المدارس بالمجان لجميع الطلاب وخصصت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رابط خاص للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية وذلك بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وذلك من خلال الدخول على (اضغط هنا).

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن اليوم تم الانتهاء من أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية وأنه من المقرر إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إلى أن المديرية خصصت موقعها الرسمي لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأكد شعبان على أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام تم وضعها من داخل الكتاب المدرسي لتكون في متناول جميع الطلاب وتم توزيع البوكيلت على الطلاب مباشرة من داخل ظروف مغلقة.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير سبل الراحة للمصححين داخل الكنترول مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من تصحيح كراسات الاجابات لاعلان النتيجة.

وثمن شعبان دور وزارة التربية والتعليم وعلي رأسها الدكتور رضا حجازي على دعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية والتنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن 109 آلاف 991 طالب وطالبة قد أتموا امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 593 لجنة امتحانية بمحافظة الدقهلية على مدار أسبوع .