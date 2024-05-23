"التعليم" تستجيب لأسئلة طلاب الثانوية العامة وترد على استفساراتهم

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هاشتاج “اسأل_هنجاوبك” حرصا منها على التفاعل مع أبنائنا من طلاب الثانوية العامة والرد على استفساراتهم وتعليقاتهم.

كما تقوم الوزارة بالرد على مجموعة من أكثر الأسئلة والاستفسارات تداولا في التعليقات على منشور الهاشتاج، من خلال كتابة السؤال وتحته الإجابة عليه في منشور منفصل.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي الصور التي ردت فيها الوزارة على كل استفسارات الطلاب بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي.

كان أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددا على أن الامتحانات ستكون منضبطة وتأتى مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضى، وخالية من التعقيد والألغاز.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بعمل هذه القوافل التعليمية ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت، مضيفا أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحى لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موجها الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة.

كما وجه الوزير الطلاب بضرورة الانضباط بلجان الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

كما أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المرحلة الثانوية تطويرا شاملا، لإعداد أبنائنا الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل، وإدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي فى مناهجها.

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