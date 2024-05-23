الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية، هو محل بحث الطلاب وأولياء الأمور وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية اليوم الخميس، حيث ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الامتحانات والتي تحدد مسار المرحلة المقبلة للالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني بما يضم من (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي).

اختتمت اليوم امتحانات الشهادة الاعدادية، بأداء الطلاب امتحاني الدراسات الاجتماعية - التربية الرياضية حيث انطلقت الامتحانات بمحافظة الإسكندرية في 18مايو الجاري، واستمرت الامتحانات لمدة 6 أيام متتالية حتى اليوم 23 مايو 2024.

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موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حتى اعتماد النتيجة رسميًا من محافظ الإسكندرية، ليتم عقب ذلك إعلان تنسيق المرحلة الثانوية  وهي المرحلة الهامة والفاصلة في سنوات التعليم.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

انطلقت السبت الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وانقسمت اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية إلى: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة و بعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية  السبت الماضي 18 مايو واستمرت حتى اليوم 23 مايو الجاري بحسب الجدول التالي:
السبت 18 مايو: اللغة العربية - التربية الدينية.
الأحد 19 مايو: اللغة الأجنبية.
الاثنين 20 مايو: علوم.
الثلاثاء 21 مايو: جبر- تربية فنية.
الاربعاء 22 مايو: هندسة- حاسب آلي.
الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية - التربية الرياضية.

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