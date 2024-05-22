وكيل "تعليم الإسكندرية": لا أخطاء أو شكاوى من امتحان الهندسة للإعدادية

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه لم ترد أي شكاوى من امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية اليوم، بل جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وأسعد الطلاب.

ونفى “أبوزيد“ لـ”الدستور" ما يتردد عن وجود أخطاء في امتحان الهندسة لطلبة الشهادة الإعدادية اليوم، مؤكدًا أن لا يوجد أي أخطاء بورقة الأسئلة نهائيًا كما يشاع على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وكيل تعليم الإسكندرية على حرص وزارة التعليم على مصلحة الطلاب، لذا تم اتخاذ إجراءات فورية أمس عقب ثبوث أخطاء مطبعية في امتحان الجبر في صالح الطالب والذي هو محور اهتمامنا.

إجراءات عاجلة بشأن خطأ امتحان الجبر للإعدادية



وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أمس، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة، والتحقيق في واقعة مادة الجبر للشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الجزاءات على المختصين في هذا الشأن، وذلك حرصًا على صالح الطلاب.

وأصدر وكيل تعليم الإسكندرية تعليماته باحتساب الدرجة كاملة لصالح الطلاب، حيث تم استقبال شكاوى من الطلاب باللجان بوجود اخطاء بورقة الأسئلة والتي اكتشفها الطلاب خلال الامتحان.

امتحانات الشهادة الاعدادية



وانطلقت السبت الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، في384 لجنة على مستوى المحافظة، حيث أنها مديرية التربية والتعليم كافة استعداداتها للامتحانات.



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وتنقسم اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية كالتالي: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.