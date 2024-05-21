صيد وأيس كريم.. أهالي الإسكندرية يتحدون حرارة الجو على الكورنيش (فيديو)

تجمّع عدد من الأسر والأصدقاء للجلوس على سور الكورنيش التراثي الممتد من منطقة بحرى حتى الأزاريطة، لتناول الطعام والمثلجات خلال الطقس الحر، والتقاط الصور مع هدوء البحر.

مشهد آخر جذب كل مَن يمر على الكورنيش وهو تجمع الصيادين على الصخور بمنطقة محطة الرمل، حيث تراصوا على مسافات متقاربة من بعضهم ساعيين للرزق الذي يخرج من البحر فهي هواية للبعض ومهنة ومصدر رزق للآخرين.

ومع استمرار الموجة الحارة، رفعت شواطئ الإسكندرية الراية الخضراء الدالة على هدوء البحر وعدم تواجد أي تيارات مائية مما يسمح لرواد الشواطئ بالاستمتاع بالسباحة.

ووصلت درجات الحرارة في عروس المتوسط، الثلاثاء، 32 درجة مئوية، كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم شديد الحرارة على السواحل الشمالية.

واستعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال الرواد بفصل الصيف بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانة دورات المياه أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ، كما تم التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ «لايف جاكت»، فضلاً عن الالتزام بتواجد الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم.

وتضم الإسكندرية العديد من الشواطئ بالقطاع الشرقي والغربي والتي تنقسم أسعار تذاكر الدخول بها إلى 4فئات سعرية تبدأ بـ5 جنيهات للشواطئ العامة، و10 جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15جنيها للشواطئ المميزة، و25جنيها للشواطئ السياحية شاملة كافة الخدمات.

وتشمل تذكرة الشاطئ الدخول للشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واحدة لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياة وغرفة تغيير الملابس، دون دفع أي مبالغ إضافية للعاملين على الشاطئ بخلاف سعر التذكرة.

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