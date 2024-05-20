الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير مالطا تعزيز التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وسفير مالطا

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، روبرتو باتش سفير مالطا لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه وفد من سفارة مالطا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ  الإسكندرية، بالسفير على أرض الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تضم أهم المزارات السياحية في مصر تعود لعصور تاريخية مختلفة،بالإضافة إلى أن بها شواطئ رائعة لذلك لابد من العمل على زيادة التبادل السياحي والثقافي بين الإسكندرية ومالطا.

ضرورة وجود خط طيران مباشر بين الإسكندرية ومالطا  لزيادة تبادل السياح

وأضاف الشريف" أنه لابد من وجود خط طيران مباشر بين الإسكندرية ومالطا  لزيادة تبادل السياح وخاصة وأن الإسكندرية بها مطار دولي وهو مطار برج العرب.

وخلال اللقاء، أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية، حيث زار العديد من الأماكن الجميلة بها مثل: مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني، وعمود السواري، مؤكدًا على الأهمية الثقافية والسياحية لمدينة الإسكندرية.

وأوضح السفير أنه يسعى لإيجاد طرق للتواصل مع الإسكندرية، وذلك لعمل دراسات وأبحاث بشأن حضارة مالطا بالإسكندرية.

 وأضاف المحافظ، أنه لابد أن يكون هناك تواصل مع  جامعة الإسكندرية لعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الأمر، مؤكدا على ضرورة عمل اتفاقيات توأمة بين الإسكندرية وأهم المدن في مالطا وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات.

وكان السفير روبيرتو باتش؛ سفير مالطا بالقاهرة يرافقه وفد رفيع المستوى من السفارة، قد زار مكتبة الإسكندري، أمس،  للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

واستقبل الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة. وقام السفير بإهداء ثلاث نسخ من كتاب " بين اخرين: المالطيون في مصر- الحياة والجريمة والموت" للمكتبة.

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